Serie B | le indiscrezioni | rischia il Parma | Lecco ammesso Tre escluse dalla C

Come riporta Strettoweb.com, il club calabrese è stato escluso dallaB. La domanda di ... A differenza di quanto ipotizzato alla vigilia, secondo leche arrivano da Roma alla base ...'La Reggina è esclusa dallaB - scrive strrettoweb.com - La domanda di iscrizione - aggiunge ... A differenza di quanto ipotizzato alla vigilia, secondo leche arrivano da Roma alla ...La protesta dell'Associazione Dopo questeè sul piede di guerra l'Associazione Internazionale dei Dolcificanti (Isa) che " nutrepreoccupazioni per le speculazioni preliminari " ...

Reggina esclusa dalla serie B, le indiscrezioni: la Covisoc boccia l'iscrizione. Lecco ammesso Corriere della Sera

In attesa del comunicato ufficiale le indiscrezioni danno il club granata out. Fosse confermata l'estromissione la società calabrese potrà ricorrere al Consiglio Federale ...Il corriere.it ha fornito delle anticipazioni in merito alle iscrizioni della Serie B.La Covisoc avrebbe escluso la Reggina, mentre ...