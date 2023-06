Serie B | la Covisoc respinge la domanda di iscrizione della Reggina | “Faremo ricorso”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Arrivano la prima ufficialità circa i rilievi, l’organismo di vigilanza per le società di calcio, inviati alle società diB eC che entro oggi attendevano il parere per l’al campionato. E’ lail primo club a comunicare in modo ufficiale di aver ricevuto parere avverso all’inB, motivata da carenze nelle documentazioni presentate per quanto riguarda i pagamenti, con una nota ufficiale nel quale viene subito annunciato il: “Riceviamo ora la comunicazionein merito al respingimento dell’al campionato diB e la riteniamo non ...

Commenta per primo Sono Reggina, Lecco e Siena le tre società segnalate dallain data odierna dopo l'analisi delle procedure di iscrizione al campionato diB per le prime due e a quello di C per la formazione toscana. Le novità più importanti riguardavano proprio ......dallaPer i tre club iscrizione a rischio dopo la segnalazione della. Lecco e Reggina al momento non sembrano avere i requisiti per partecipare al prossimo campionato diB , il ...Lae la commissione infrastrutturale ha mandato dei rilievi a Reggina e Lecco, le cui domande di iscrizione al campionato diB hanno presentato delle criticità. I due club avranno tempo ...

Reggina esclusa dalla serie B, le indiscrezioni: la Covisoc verso la bocciatura dell'iscrizione. Lecco... Corriere della Sera

La Serie B è, numeri e spettacolo alla mano, probabilmente il campionato più difficile e complesso d’Europa. Ormai da anni la cadetteria vede le squadre partecipanti darsi battaglia sino alla fine con ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...