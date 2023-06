Serena | ‘Giroud? È giusto che il Milan si guardi intorno’

Commenta per primo Aldoha parlato dell'attaccante che il Milan cerca sul mercato e che l'ex rossonero identifica in ... L'ex bianconero è quello che assomiglia di più a, bravissimo in ...... Ibra ha detto addio, Rebic e Origi hanno le valigie dopo la stagione - no eun anno in più. ... dentro l'area uno dei migliori bomber " oppure: "Icardi con voglia di giocare e una vita....Williams si è fermata a 23 senza mai riuscire a salire l'ultimo gradino, Nole è ... Ibrahimovic, Mbappé,e Tom Brady quelli che si sono guadagnati una menzione nel discorso del serbo. "Non ...

Serena su Giroud: "Ha fatto il suo, ma giusto che il Milan si guardi attorno. Quando un calciatore... Milan News