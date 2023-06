Commenta per primo Aldoa Tuttosport: 'Si, il francese ha fatto il suo nella scorsa stagione, ma quando un calciatore ha più di 35 anni è fisiologico andare incontro a momenti di scadimento di forma. È giusto ...Commenta per primo Aldoha parlato dell'attaccante che il Milan cerca sul mercato e che l'ex rossonero identifica in ... L'ex bianconero è quello che assomiglia di più a, bravissimo in ...... Ibra ha detto addio, Rebic e Origi hanno le valigie dopo la stagione - no eun anno in più. ... dentro l'area uno dei migliori bomber " oppure: "Icardi con voglia di giocare e una vita....

Serena: “Giroud al Milan ha fatto il suo, ma ha più di 35 anni…” Pianeta Milan

L’ex attaccante Aldo Serena ha espresso la sua preferenza riguardo il possibile prossimo attaccante dei rossoneri. Tuttosport ha intervistato Aldo Serena che ha consigliato al Milan l’acquisto di Alva ...Aldo Serena ha detto il suo pensiero su tutti quei giocatori che vengono accostati al Milan nel corso di questi giorni ...