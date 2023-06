Serena Bortone addio a Rai1 con stoccata finale | «Siate sempre liberi»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 30 giugno 2023) "Buon vento": con la puntata 586 (+ 1 Extra) di Oggi è un Altro Giorno si chiude la sua esperienza nel primo pomeriggio di. Pochi minuti prima di dare la linea a Sei Sorelle, la conduttrice ha confermato le indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi mesi con un lungo discorso di. I saluti finali della giornalista corrispondono alla chiusura definitiva per Oggi è un Altro Giorno, dopo tre stagioni, dal momento che non verrà riproposto a settembre 2023. La fascia post prandiale della prima rete sarà ricoperta dal nuovo programma di Caterina Balivo dal titolo La Volta Buona: Sono stati tre anni impegnativi ma con tante soddisfazioni. Non finirò mai di ringraziarvi e ringraziare gli autori che hanno condiviso i pomeriggi con me. Ringrazio i direttori di rete che si sono succeduti, tutta la ...