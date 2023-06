Semplificare così significa discriminare

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dal 6 luglio la Pec, ovvero la Posta elettronica certificata, diventa praticamente obbligatoria. Peccato che per circa 12 milioni di italiani rischi di trasformarsi nell’ennesimo labirinto burocratico dove ci si perde. Quando in Italia qualche istituzione parla di semplificazione delle procedure, del rapporto con la burocrazia, di facilitazioni per i cittadini rispetto a obblighi pubblici di vario tipo, a me prende un po’ di paura perché spesso è capitato che questi snellimenti si sono risolti o in un nulla di fatto - cioè è rimasto tutto come prima - o, in vari casi, si sono trasformati in ulteriori complicazioni. E pensare che, secondo la nostra Costituzione (art. 97), si dice che gli uffici pubblici dovrebbero essere organizzati per garantirne il loro buon andamento. È ovvio che quest’ultimo nonsolo efficienza interna degli uffici, ma ...