Sedata e stuprata per anni | il marito la “offriva” a sconosciuti

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 30 giugno 2023) È statada decine di uomini, per, in vere e proprie aggressioni organizzate dal, Dominique P. La vittima, una donna francese, venivacon un mix di farmaci da banco e l’uomo invitava i “clienti” ad abusare di lei tramite un gruppo online. A Vaucluse, nel sud del Paese, potrebbe iniziare presto il processo ale ad altri 51 uomini accusati di stupro nei confronti della signora, che oggi ha circa 60. Ma al di là di come andrà a finire la vicenda giudiziaria lascia letteralmente senza parole il fatto che nessuno di coloro che in 10sono stati interpellati in questa dal coniuge della vittima, si sia mai ribellato, abbia detto “No”, abbia denunciato alla polizia quella chat degli orrori. La vicenda: diecidi ...