Se uno è maschio Lilli Gruber gela Scanzi | una frase per demolirlo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) "Secondo me Giorgia Meloni è molto meno forte e molto più nervosa rispetto a qualche mese fa". Andrea, ospite in studio dia Otto e mezzo su La7 critica la premier e indispone la padrona di casa, che quando cambia interlocutore non lesina una punzecchiatura alla penna del Fatto quotidiano. "Non bisogna confondere i toni alti come espressione di sicurezza - puntualizza, anche riguardo al Consiglio europeo sull'immigrazione andato in scena a Bruxelles nelle scorse ore -. Nelle ultime settimane la Meloni è particolarmente in difficoltà, ma questo non vuol dire che andrà sotto nei sondaggi, figuriamoci. Con questa opposizione può andare avanti tranquillamente e per me il governo durerà 5 anni. Ma ci sono rapporti non idilliaci con Lega e Forza Italia e sul Mes la ratifica tra 4 mesi è ...