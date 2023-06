“Se si spara ad un animale si rischia il carcere Se spari ad un docente vieni promosso con 9 in condotta Che scuola é?” L’affondo di Crepet

... in cui i responsabili del gesto, prima dell' intervento del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara , sono stati promossi con voti alti in condotta : 'Se siad unsi ...... mette al centro il rapporto tra umano e, per ribaltare la prospettiva delle Metamorfosi ... ← Perugia,col fucile ad aria compressa: ferito 15enne. Denunciato 36enne Conferenza ...La denuncia dopo l'esposto della Lipu che aveva trovato unagonizzanteai piccioni del centro e viene denunciato per maltrattamenti di animali. I Carabinieri della Stazione di Foligno, al termine delle indagini che sono state avviate in seguito ...

Paolo Crepet: "Chi spara ad un animale rischia il carcere, chi spara ad una docente prende nove in condotta. Che scuola è" - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

SCANSANO - Gastone un giovane gatto della colonia "I mici di Pancole" è stato raggiunto da un pallino di piombo sparato da un fucile. L’episodio è ...Il responsabile della colonia felina: "Utilizzata un’arma da fuoco a due passi dal centro del paese, vicino all’animale ci poteva essere anche una persona".