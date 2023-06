(Di venerdì 30 giugno 2023) Ancora una volta gli ascolti, come nel caso del neofascista Bellini, aiutano lo sviluppo di un’indagine e in questo caso evitano azioni di sangue e di morte

Leil piano criminale del killer fascio - mafioso Paolo Bellini. Le conversazioni registrate pochi mesi fa ci fanno toccare con mano come un estremista di destra condannato per la ...Le indaginii rapporti tra l'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane e il parlamentare leghista. Dagli atti emerge anche che Minenna cercava in più ...... Robert Redford e Dustin Hoffman, nei panni di reporter del Washington Post ,e portano ... Queste produzioni hanno raccontatoe sorveglianza proprio nel momento in cui la crisi ...

Se le intercettazioni svelano il filo che lega terroristi neri, mafiosi e potenti la Repubblica

Un'intercettazione svela la gestione della cassa comune da parte del reggente Alfredo De Feo: «I cugini di Eduardo fanno la mozzarella» ...Foto trapelate alla Cnn lo mostrano in mezzo a trenta ufficiali «doppiogiochisti». Il Cremlino sarebbe «pronto a farlo fuori» ma al momento giusto: aveva molti contatti ...