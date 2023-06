Scudieria Ferrari” va oltre il libro Meraviglioso jeu de mot per spalancarci l’eccellenza automobilistica

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Palazzo Reale celebra il suo “re”, Paolo Scudieri, eccellenza dell’industriamade in sud. E lo fa con due eventi. Prima la presentazione del volume d’arte “” ( casa editrice Contini Galleria d’Arte). Unche si legge come un romanzo come scrive Antonio Ghini, l’