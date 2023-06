Scopri cosa può accadere se vai nel tuo negozio preferito | potresti finire con una terribile voglia di fare la cacca

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Il fenomeno dei "intestini da libri" è una situazione comune in cui si prova l'urgenza di andare in bagno ogni volta che si entra in una libreria. È stato così diffuso che è stato ribattezzato il fenomeno di Mariko Aoki, dal nome di una donna giapponese che lo ha descritto in una lettera a una rivista nel 1985. Questo fenomeno è diventato virale su TikTok, con molti utenti che condividono le loro esperienze simili. Non è solo nelle librerie che si verificano queste emergenze, ma in alcuni casi anche in negozi con luci fluorescenti. Ci sono diverse teorie sulle cause di questo fenomeno, compreso l'effetto rilassante delle librerie, il profumo di carta e inchiostro, lo stress della scelta del libro giusto e altri fattori. Se ti è mai successo,voler prepararti mentalmente la prossima volta che entri in una libreria eattenzione ...