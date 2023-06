Scopri come stendere il bucato per evitare di stirare in questa torrida estate!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 30 giugno 2023)i panni perdiili panni è una delle faccende domestiche più noiose che ci siano. Talmente noiosa che molto spesso quando ci decidiamo ad affrontarla la pila dei panni è così alta da far paura. Ma ci sono dei trucchetti, in verità molto semplici, che in certi casi possono evitarci la fatica della noiosa stiratura. Te li descriviamo qui di seguito.i panni perdiilNella fase del lavaggio Un accorgimento elementare che si può adottare nella fase di lavaggio è limitare la temperatura, questo perché in genere se si lavano ad alta temperatura i panni tendono ad avere più grinze e in quel caso dobbiamo stirarli per ...