Scontri in Francia | Macron ai ragazzi | State a casa | Annullati tutti i grandi eventi | Non si esclude stato d' emergenza

Al termine di una nuova riunione convocata d'urgenza, l'Eliseo sceglie la linea dura per affrontare la crisi nata dopo la terza notte di violentiin tutta la, come forma di protesta ...... il ricordo va alle tre settimane di disordini che sconvolsero lanel novembre 2005, quando ... sono quasi sempre arresti, maltrattamenti della polizia, morti duranti inseguimenti o

Francia, terza notte di scontri: 875 persone fermate | Parigi non esclude di instaurare lo stato d'emergenza TGCOM

Il presidente francese Emmanuel Macron è pronto ad adattare il dispositivo di mantenimento dell'ordine "senza tabù" e ha fatto appello ai genitori perché "tengano i figli a casa". Il presidente france ...Scontri e disordini dilagano mentre le autorità lottano per ripristinare l'ordine pubblico. L'omicidio volontario di Nahel ad opera di un poliziotto è ufficiale ...