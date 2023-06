Sciopero dei mezzi venerdì 7 luglio | stop di 24h a bus e metro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 giugno 2023)nero per i trasporti il prossimo 72023, quando gli autisti di bus, tram,e ferrovie ex concesse incroceranno le braccia per unodi 24h che paralizzerà la viabilità di Roma, interrompendo il servizio Atac e Roma Tpl. Lo, indetto da Confail Faisa, manterrà comunque le fasce garantite da inizio del servizio diurno sino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20, ma ci saranno comunque variazioni sostanziali nella programmazione delle corse, nelle fasce diurne e notturne.dei2023: gli orari notturni Per tutti quei pendolari che si sposteranno di notte, il servizio di alcune linee non sarà garantito e potrebbero esserci disagi. Nello specifico: Tra giovedì 6 e ...