Scherma | sciabolatrici d’argento ai Giochi Europei 2023! Risultato prezioso per la qualificazione olimpica

(Di venerdì 30 giugno 2023) Glidi2023 si chiudono per l’Italia con una medaglianel torneo di sciabola femminile a squadre. Al termine di un percorso comunque eccezionale, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro e Chiara Mormile hanno dovuto arrendersi alla Francia solo in finale col punteggio di 45-38. Un secondo posto preziosissimo anche in chiave. La sfida inizia subito sui binari dell’equilibrio: Gregorio va sotto con Sara Balzer, riuscendo però a limitare i danni; Criscio pareggia il suo scontro con Rifkiss, mentre Passaro supera Apithy-Brunet permettendo alle azzurre di chiudere il primo terzetto di scontri sotto di una sola lughezza sul 14-15. Il primo vero strappo lo dà Rifkiss nel quarto assalto, dominando la sfida contro una spenta Gregorio che capitola ...

