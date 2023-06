Scherma | gli spadisti conquistano la medaglia di bronzo ai Giochi Europei

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) La spada italiana è diai2023 di Cracovia. Dopo il terzo posto delle ragazze nella giornata di ieri, è arrivato quello degli uomini quest’oggi. Gli azzurri ottengono un piazzamento importantissimo anche in chiave qualificazione olimpica, con il podio che diventava un traguardo quasi necessario per rimettersi in corsa dopo qualche passo falso precedente. Il quartetto composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini ha sconfitto nella finale per illa temibile Francia, accreditata della testa di serie numero uno. Gli azzurri si sono imposti per 39-37 al termine di una sfida che si è giocata punto a punto, con Di Veroli che è riuscito a piazzare le stoccate decisive negli ultimi secondi contro Bardenet. Il cammino dell’Italia era cominciato con la ...