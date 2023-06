Scanzi demolito da Gruber | che a sorpresa difende Meloni | “Non lo diresti mai di un maschio”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Momento frizzante nel corso della puntata del 30 giugno di Otto e mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli. Lo spunto viene dato da una serie di considerazioni di Andrea, giornalista de Il Fatto Quotidiano, che vede un certo nervosismo nelle esternazioni del presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia: “Avverto unamolto meno forte e molto più nervosa, mi sembra che nelle ultime settimane sia particolarmente in difficoltà. Non vuol dire che cadrà il governo, che per me durerà 5 anni”. La parola torna nuovamente a, che rivolge una domanda ad un altro ospite, Mauro Mazza, ma si leva un sassolino dalla scarpa nei confronti di: “C'è unapiù in difficoltà quella che stavamo vedendo in questi giorni e in queste ore? È nervosa ...