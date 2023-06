Saverio Tutino anno 100 | cinque appuntamenti a un secolo dalla nascita

Nel 1984 ha la straordinaria intuizione di fondare a Pieve Santo Stefano l'Archivio Diaristico Nazionale... per offrire il ritratto di un giornalista e scrittore engagé, ex partigiano e testimone di eventi cruciali: s'intitola " La parte della memoria - Storia privata di" il romanzo d'...Storia privata di" (Alcatraz Edizioni, 2023) in un dialogo con Giacomo Casti . INGRESSO GRATUITO

Archivio diaristico nazionale. Saverio Tutino ANNO 100, a un secolo ... Toscanaoggi.it

Arezzo, 30 giugno 2023 – Saverio Tutino. ANNO 100 presenta cinque appuntamenti a cura dei Comuni di Pieve Santo Stefano e di Anghiari con l’Archivio Diaristico Nazionale venerdì 7 luglio per ricordare ...s'intitola “La parte della memoria - Storia privata di Saverio Tutino” il romanzo d'esordio di Stefania Marongiu, pubblicato nel 2023 da ...