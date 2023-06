Sassuolo | UFFICIALE l'addio di Magnanelli | lo attende la Juve

Stasera a Rimini c'è il 'Gran galà di aperturadel calciomercato' , quale occasione migliore per portare avanti le trattative Il centrocampista delè sempre nel mirino dell'Inter ,...... previsto in giornata a Rimini dove Inter eavranno un nuovo summit. Questo 30 giugno però ... PREMIER - È attesa per stasera la prima offertadel Manchester United per il portiere ...Il suo bilancio in giallorosso si chiude dopo 14 presenze e 2 gol totali, ora lo aspetta ilil suo trasferimento a titolo definitivo. FILIPPO MISSORI al(dalla Roma) ...

Roma, ora è ufficiale: Volpato e Missori ceduti al Sassuolo

