Sarno | in arresto per rapina a mano armata in una abitazione

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nella mattinata del 29 giugno u.s., gli agenti del Commissariato di P.S. dihanno dato esecuzione a due ordinanze di applicazione di misure cautelari nei confronti di P.A. e A.A., entrambi residenti a, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato in. Gli stessi, nello scorso mese di febbraio, si sono introdotti all’interno di una civileincuranti del sistema di videosorveglianza che hanno preventivamente provveduto a danneggiare, impossessandosi dei beni del legittimo proprietario. Inoltre, a seguito di articolate indagini, a carico di P.A. è stato contestato anche il reato diaggravata dall’uso di armi nei confronti del proprietario dell ‘. Il G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore ha ritenuto gravi e solidi ...

Svaligiano un'abitazione, rapinando a mano armata il proprietario: due arresti a Sarno SalernoToday

Furto aggravato in abitazione, in concorso: questa l'accusa per due persone residenti a Sarno, P.A. e A.A. le loro iniziali. Ieri mattina, gli agenti del Commissariato hanno eseguito le misure cautela ...