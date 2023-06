Sarno | furto aggravato in abitazione | due misure cautelari

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata del 29 giugno u.s., gli agenti del Commissariato di P.S. dihanno dato esecuzione a due ordinanze di applicazione dinei confronti di P.A. e A.A, entrambi residenti a, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, diin. Gli stessi, nello scorso mese di febbraio, si sono introdotti all’interno di una civileincuranti del sistema di videosorveglianza che hanno preventivamente provveduto a danneggiare, impossessandosi dei beni del legittimo proprietario. Inoltre, a seguito di articolate indagini, a carico di P.A. è stato contestato anche il reato di rapina aggravata dall’uso di armi nei confronti del proprietario ...

