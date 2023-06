Sardegna | stop all' occupazione della miniera di Silius

(Di venerdì 30 giugno 2023) commenta A(Sud) si è conclusa la protesta dei minatori che giovedì hanno occupato i pozzi a circa 600 metri di profondità per difendere il loro posto di lavoro. E' stata infatti ...

A Silius (Sud Sardegna) si è conclusa la protesta dei minatori che giovedì hanno occupato i pozzi a circa 600 metri di profondità per difendere il loro posto di lavoro. E' stata infatti trovata l'inte ...Dopo avere trovato l'intesa - non ci sarà alcun trasferimento a Lula (nuoro) e Igea dovrà pagare immediatamente gli stipendi arretrati - si è conclusa la protesta dei minatori di Silius che ieri hanno ...