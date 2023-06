Sant’Arsenio | precipita dalla finestra della sua abitazione | morta 44enne

Leggi su zon

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una vera e propria tragedia quella che si è consumata nel pomeriggio di ieri a, nel Vallo di Diano. Una donna di 44 anni, per cause ancora da accertare, ètasuaal secondo piano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri: resta da accertare se sia trattato di un incidente o di un estremo gesto volontario. Segui ZON.IT su Google News.