Sangue Fonditalia | Risorse e formazione preventiva per abbattere incidenti sul lavoro

(Di venerdì 30 giugno 2023) Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Servonoe collaborazione fra i vari soggetti istituzionali per assicurare alle nostre imprese e ai nostri lavoratori maggiori tutele, ma soprattutto di un'adeguatache consenta il doveroso abbattimento del numero deglisule delle relative morti che continua ad affliggere questo Paese". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Egidio, vicepresidente, a margine a Bologna del Festival del2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti dele dalla Fondazione studi. "Altro elemento importante - sottolinea - è il tema dei lavoratori stranieri che pagano un pesante tributo di ...

Sulle tematiche della formazione permanente per sopperire alla mancanza di competenze è intervenuto Egidio, direttore e vicepresidente di: "Dobbiamo essere molto onesti e parlarci ...Sulle tematiche della formazione permanente per sopperire alla mancanza di competenze è intervenuto Egidio, direttore e vicepresidente di: "Dobbiamo essere molto onesti e parlarci ...... HR & Change Management Director Guido Torrielli, presidente Its Italy Francesco Baroni, presidente Assolavoro Nicola Patrizi, presidente FederTerziario Egidio, vicepresidente...

Sangue (Fonditalia): "Risorse e formazione preventiva per abbattere ... Adnkronos

Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Servono risorse e collaborazione fra i vari soggetti istituzionali per assicurare alle nostre imprese e ai nostri lavoratori maggiori tutele, ma soprattutto d ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...