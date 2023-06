Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati | ora parla il cantante

(Di venerdì 30 giugno 2023)non stanno più insieme. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni è ormai ufficiale la rottura tra ile la ballerina, che siconosciuti e innamorati qualche anno fa ad Amici di Maria De Filippi. I motivi di questo allontanamento restano avvolti nel mistero ma pare che i due abbiano mantenuto un rapporto d'amicizia.non stanno più insieme: le parole di lui Durante un'intervista per Cosmopolitan al Radio Italia Live di Palermo- vero nome Giovanni Pietro Damian - ha confermato implicitamente la fine della sua storia d'amore con. Una storia d'amore dolce e romantica, che ha fatto sognare tutti i ...

I due continuano la linea della riservatezza, ma si lasciano sfuggire dettagli che non fanno altro che confermare la fine ...La storia d'amore nata nella scuola di Amici traStabile sembrerebbe essere ormai un ricordo. Ad alimentare le voci di una rottura tra i due è stato il giovane cantante che, intervistato da Cosmopolitan, si è lasciato andare a ...Stabile si sono lasciati . I fan se ne sono fatti ormai una ragione, sebbene da parte di entrambi non sia ancora arrivata una dichiarazione esplicita. Nelle scorse ore l'ex ...

Sangiovanni e quella risposta sula fine della sua storia con Giulia Stabile Isa e Chia

Tra Giulia Stabile e Sangiovanni sembra essere finita davvero. A confermarlo, in queste ore, le parole del cantante di Malibu, che in una recente intervista ha rivelato come stanno le cose con la ...Il cantante Sangiovanni ha rotto il silenzio sulla rottura con Giulia Stabile, la ballerina conosciuta durante Amici.