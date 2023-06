San Lorenzo Maggiore | festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Strada tra fede e tradizione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 5 minutiA Sanancora una volta si è rinnovato l’amore e la devozione per la Madonna, infatti come dal’ultima domenica di giugno, quest’anno il 25 giugno, alle 7 del mattino si è svolta la lunghissima processione che dalla parrocchia ha portato la Madonna al Suo santuario in Contrada Piana. Numerosili hanno accompagnato la Madonna al Suo santuario portandola a spalla e camminando per più di 5 chilometri, cantando inni tradizionali, specialmente un antichissimo inno in dialetto che è un ringraziamento alla Vergineper i tanti segni di protezione sperimentati dai Laurentini. Ad attendere la Madonna vi era una chiesa gremita, tantissimi pellegrini provenienti dai paesi limitrofi ...