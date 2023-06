Sampdoria | da Juve e Inter a Napoli e Lazio | mezza A segue Audero | la valutazione

(Di venerdì 30 giugno 2023) La, in questo momento, in porta può contare su due elementi che sarebbero un lusso anche in Serie A. Il primo è Emil...

... è ufficiale ( QUI ) 18.45 - Ufficiale, Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della. E' ... Lo conferma Pablo Bentancur, procuratore del giocatore 14.30 -, UFFICIALE il rinnovo di Rabiot ( ......sarà ufficialmente un nuovo giocatore della. 2023 - 06 - 27 17:33:10 Leicester, obiettivo Winks Harry Winks potrebbe tornare in Inghilterra. Il centrocampista, dopo il prestito alla, ...Troppo sottovalutato in bianconero Andrea Pirlo risponde così ai giornalisti durante la sua presentazione come nuovo allenatore della ...

Legrottaglie alla Sampdoria: la Juventus, la scoperta della fede, l’astinenza dal sesso, le battute di... Corriere della Sera

La Sampdoria, in questo momento, in porta può contare su due elementi che sarebbero un lusso anche in Serie A. Il primo è Emil Audero, di rientro dall'infortunio ma appetito da tante squadre, il secon ...Uno degli obiettivi di calciomercato della Sampdoria di Pirlo potrebbe essere Mbaye Diagne: svincolato dal Karagumruk, è nel mirino di diversi club arabi ...