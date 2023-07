Saman Abbas | per il fratello 18enne «il padre è giusto che paghi ma la madre è una vittima» Il Ris | «Sepolta in una buca di 1 metro e mezzo»

(Di venerdì 30 giugno 2023) Convinto che ildebba pagare per quanto accaduto alla sorella, ma anche che lasi una. Nell’udienza di oggi, 30 giugno, nel processo per l’omicidio di, a raccontare lo stato d’animo deldella ragazza uccisa la notte del 30 aprile 2021 a Novellara, in provincia di Reggio-Emilia, è un’assistente sociale. «Quando fu arrestato ilShabbar, disse che era», riporta la consulente, «perché deve rispondere di ciò che ha fatto. È ancora arrabbiato con lui, mentre ha parlato dellacome di unadi questa situazione». L’assistente social poi rivela che il giovane, da poco, aveva intenzione di «cambiare nome e cognome». E spiega cosa accadde ...

Convinto che il padre debba pagare per quanto accaduto alla sorella, ma anche che la madre si una vittima. Nell'udienza di oggi, 30 giugno, nel processo per l'omicidio di, a raccontare lo stato d'animo del fratello della ragazza uccisa la notte del 30 aprile 2021 a Novellara, in provincia di Reggio - Emilia, è un'assistente sociale. "Quando fu arrestato il ...'Ricordiamo anche la tragedia di, i cui genitori padri - padroni e il clan famigliare, incarnazione delle più violente, medievali e aberranti tradizioni tribali talebane, abitavano a ...E' ancora stallo, in Pakistan, sulla decisione sull'estradizione di Shabbar, il padre di, accusato dell'omicidio della figlia. Oggi, a Islamabad, doveva esserci una decisione sull'estradizione, ma , a quanto si apprende, il cancelliere del magistrato giudicante ha ...

Omicidio Saman Abbas, il Ris: Mai vista una buca così profonda ... Fanpage.it

Va avanti il processo sull'omicidio si Saman Abbas, la ragazza di 18 anni pakistana uccisa per essersi opposta ad un matrimonio combinato ...«Il fratello di Saman voleva cambiare nome e cognome». È quanto ha riferito un’assistente sociale oggi in tribunale a Reggio Emilia, nel corso dell’udienza del processo per l’omicidio della 18enne pac ...