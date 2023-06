Salvata da neonata | Francesca torna al Cardarelli dopo 19 anni per salutare medici

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama, ha quasi 19ed è volutare nella sala della Terapia Intensivale dela Napoli che la aveva ospitata per circa tre mesi quando pesava poco più di 1 chilo. Il 29 luglio del 2004 la madre, con una gravidanza in corso alla 29° settimana, corse al pronto soccorso delsapendo di poter trovare in quest’ospedale un reparto di Ginecologia ed Ostetricia attrezzato per le emergenze ed una Terapia Intensivale capace di gestire eventuali criticità. Poche oreil suo arrivo, la donna partorì la piccolache pesava solo 1.150 grammi. 19, ad accoglierla nel reparto della Tin,...

Ha partorito, senza sapere che fosse incinta (stando almeno alla sua versione), seduta sul wc di casa. La, prematura (pesa 1,7 chili), è statadal provvidenziale intervento del 118, allertata 'per aborto in giovane donna ignara della gravidanza'. Una storia tanto inquietante, tanto, per ...Si grida al miracolo a Scampia dopo il salvataggio di una. La piccola e sua madre, infatti, ieri hanno rischiato la vita proprio mentre quest'ultima - ignara di essere incinta - stava per metterla al mondo. Provvidenziale l'intervento di una squadra ...- - > Ha partorito , senza sapere di essere incinta (stando almeno alla sua versione), seduta sul wc di casa . La, prematura (pesa 1,7 chili), è statadal provvidenziale intervento del 118, allertata 'per aborto in giovane donna ignara della gravidanza'. Una storia tanto inquietante, tanto, per ...

Non sapevo di essere incinta: partorisce in bagno, neonata salvata ... Fanpage.it

Si chiama Francesca, ha quasi 19 anni ed è voluta tornare nella sala della Terapia Intensiva Neonatale del Cardarelli a Napoli che la aveva ospitata per circa tre mesi quando pesava poco più di 1 chil ...Una neonata è stata salvata a Scampia dopo un parto che rischiava di mettere a rischio non solo la sua vita, ma anche quella della madre.