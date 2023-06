Salto con gli sci | Giochi Europei 2023 | Slovenia in trionfo con Kriznar davanti a Prevc nella gara femminile su Large Hill

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dopo aver assegnato i primi tre titoli sul trampolino piccolo, quest’oggi è andata in scena laindividualesudicon gli sci ai, manifestazione multisport in corso di svolgimento in Polonia. Sul trampolino grande HS140 di Zakopane laè riuscita ad occupare due gradini (i più prestigiosi) su tre del podio, dominando la scena soprattutto grazie ad una scatenata Nika. La 23enne, vincitrice della Coppa del Mondo 2020-2021, ha stampato il miglior punteggio in entrambe le serie con ampio margine, mettendosi al collo la medaglia d’oro e rifilando quasi 30 punti alla prima delle inseguitrici. Secondo argento (e terzo podio) personale in questa edizione degli ...