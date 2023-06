Salta l’intesa Ue sui migranti | fallita la mediazione di Meloni con gli “amici” Ungheria e Polonia | “Non sono delusa” Morawiecki | “Buona fortuna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Neppure il tempo di finire di esprimere la soddisfazione per i risultati raggiunti che questi stessi risultati hanno iniziato a sgretolarsi sotto i suoi occhi. Al vertice europeo di Bruxelles, la presidente del Consiglio Giorgiaincassa un nulla di fatto in tema di migrazione, tradita proprio dai paesi ideologicamente più affini alla sua visione politica:. “Sulle migrazioni siamo riusciti davvero a cambiare punto di vista”, si era sbilanciata la presidente. Ma nella notte, la cena di lavoro dei leader europei che avrebbe dovuto ratificareche si era prospettata nel tardo pomeriggio, si è chiusa senza nessun accordo. Al testo delle conclusioni siopposte, appunto, Varsavia e Budapest. In mattinata la premier italiana, su invito del presidente del Consiglio Europeo ...