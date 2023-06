Salta l’accordo Ue sui migranti Meloni silurata dagli “amici” Orban e Morawiecki

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Neppure il tempo di finire di esprimere la soddisfazione per i risultati raggiunti che questi stessi risultati hanno iniziato a sgretolarsi sotto i suoi occhi. Al vertice europeo in corso a Bruxelles, la presidente del Consiglio Giorgiaincassa per ora un nulla di fatto in tema di migrazione, tradita proprio dai paesi ideologicamente più affini alla sua visione politica: Polonia e Ungheria. Nella notte la cena di lavoro dei leader europei che avrebbe dovuto ratificare l’intesa che si era prospettata nel tardo pomeriggio si è chiusa senza nessun accordo. “I leader non hanno approvato le conclusioni” sul dossier, spiegano fonti Ue. Al testo delle conclusioni si sono opposte, appunto, Varsavia e Budapest. Oggi i lavori riprenderanno. in teoria per affrontare il tema Cina ma è possibili che si tendi un recupero anche sulla questione migrazione sebbene i margini ...