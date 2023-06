Salta intesa sui migranti al vertice Ue | se ne riparla oggi

Al testo si sono opposte Polonia e Ungheria, contrarie all'sulla solidarietà obbligatoria raggiunta a inizio giugno. Il tema sarà ripreso in mattinata, nel corso della seconda e ultima ...I leader sovranisti bloccano il Consiglio europeo fino a tarda ora. E l'. Viktor Orban e Mateusz Morawieski , presidenti di Ungheria e PoloniaPolonia e Ungheria dicono no al patto sui migranti, vogliono cambiare le regole, sono contrari alla norma che prevede ...La Commissione sta subbappaltando a paesi terzi il lavoro sporco di fare respingimenti. Intantoil memorandum ditra l'Ue e la Tunisia per fermare le partenze e aumentare i rimpatri, che doveva essere il 'modello' per futuri accordi. E gli sbarchi aumentano, stando ai numeri di ...

Patto sui migranti, Polonia e Ungheria si oppongono: salta l’intesa al vertice Ue la Repubblica

La cena di lavoro dei leader al Consiglio Europeo è terminata senza un accordo sulla migrazione. "I leader non hanno approvato le conclusioni" sul dossier, spiegano fonti Ue. (ANSA) ...Dopo lo strappo con Putin e il suo aut aut, il futuro del gruppo Wagner oscilla fra il riassorbimento nell'esercito e la continuità nelle missioni internazionali. L'intesa Ue-Tunisia salta e viene rim ...