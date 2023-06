Salernitana | ufficiale il riscatto di Dia dal Villarreal

(Di venerdì 30 giugno 2023) Laha comunicato di aver riscattato ufficialmente il cartellino di Boulaye Dia dallaDi seguito il comunicato delsuldi Dia da parte della. COMUNICATO – Laha deciso di esercitare l’opzione di acquisto sull’attaccante Boulaye Dia, che ha giocato in prestito con la squadra italiana la scorsa stagione. IlCF desidera ringraziare Dia per la sua professionalità e impegno durante il suo periodo da giocatore di club, in cui ha giocato 35 partite e segnato 7 gol, e gli augura buona fortuna per la sua nuova fase. Buona fortuna Boulaye!

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...E ora l'acquisto a titolo definitivo è, come riporta una notadel Villarreal: ' Laha deciso di esercitare l'opzione di acquisto sull'attaccante Boulaye Dia, che ha ...Commenta per primo Laha annunciato l'ingresso di Gianni Petrucci nel consiglio di amministrazione della società con una nota. IL COMUNICATO - 'Il dottor Petrucci, figura di altissimo livello ...

Salernitana, UFFICIALE il riscatto di Dia | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Dopo la stagione 2022/2023 al top, la Salernitana potrà ancora puntare su Dia anche per la nuova annata di Serie A.Salerno, 30 giu. – (Adnkronos) – La Salernitana ha deciso di esercitare l’opzione d’acquisto per l’attaccante Boulaye Dia, autore di 16 gol nell’ultimo campionato di Serie A. A confermare l’operazione ...