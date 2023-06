Pronte per iNoi abbiamo già preparato il carrello con i pezzi chiave di stagione di Zara (sì, alcuni sconti e promozioni sono già attivi sull'e - commerce del brand spagnolo, approfittatene!) ...... 'Propongo anzitutto che si giunga in conferenza stato regioni alla fissazione di una data unica deiper ogni macro area d'Italia: nord, centro, sud. I commercianti sono in sofferenza e ho ...Il 6 luglio prenderanno il via in tutta Italia i. Ma già il 1 luglio, ricorda l'associazione dei consumatori Codacons , entreranno in vigore le nuove misure sugli sconti di fine stagione ...

Saldi estivi 2023, scattano le nuove regole sugli sconti di fine stagione Il Sole 24 ORE

Tra le offerte dei saldi estivi di Steam c'è anche uno sconto su Steam Deck, l'ibrido tra una console portatile e un PC di Valve.Bergamo. I saldi estivi in Lombardia partiranno giovedì 6 luglio, per una durata di 60 giorni con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti. Previsioni di spesa che vanno dai 120 euro p ...