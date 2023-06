Saldi estivi 2023 al via | le nuove misure di trasparenza sui prezzi

Leggi su fmag

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sempre attesi, forse un po’ démodé ma senza perdere il fascino dell’occasione da cogliere al volo: dal 6 luglio l’Italia sarà nuovo terra di. In qualche regione per 30 giorni, in altre per 60 ma tutte sempre “fino a esaurimento scorte”. E possiamo dire anche che forse tra piattaforme internazionali, e-commerce e vari eventi come il black friday iforse sono passati di moda, ma i numeri ci smentirebbero clamorosamente. In un anno complesso a causa del ciclone caro vita e dell’aumento dei tassi di interesse siamo prossimi a quello che Confesercenti in maniera speranzosa ha definito nelle scorse ore “effetto quattordicesima”: ai consumi, complessivamente, saranno destinati secondo le stime della Confederazione quasi 6,8 miliardi della mensilità aggiuntiva. E le dichiarazioni dicono che “il 25% degli intervistati ha l’intenzione di investirla ...