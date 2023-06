Salario minimo | intesa tra le opposizioni sulla proposta di legge Solo Renzi non la appoggia Ecco i 7 punti del testo | “Minimo a 9 euro”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Lehanno trovato l’accordo su unadisul, articolata in 7, che fissa a 9lordi l’ora la soglia sotto la quale sarà impossibile pagare un lavoratore. Da Azione di Carlo Calenda passando per Pd e M5s fino ad Alleanza Verdi-Sinistra sono tutti d’accordo, tranne uno: Matteo. Il leader di Italia Viva ha infatti detto no, sfilandosi dall’accordo tra le minoranze. L’ennesimo traccheggiamento dell’ex presidente del Consiglio, oltretutto, marca le distanze da Calenda segnando l’ennesimo strappo all’interno del gruppo parlamentare. I contenuti della, che prevedono una soglia minima inderogabile, sono stati annunciati dai leader dei partiti che hanno confermato ...

... "Tutte le opposizioni hanno sul. È un provvedimento equilibrato che riprende i punti fondamentali della proposta depositata dal Terzo Polo". E ancora: "chiediamo al governo di Giorgia ..."Da anni il Movimento 5 stelle si batte per introdurre, anche in Italia, illegale. Una misura di dignità, uno strumento per combattere sfruttamento e precarietà chiesto a gran voce anche dalle 20mila persone scese in piazza con noi a Roma per dire #...Quindi c'è una proposta su cui abbiamo raggiunto un accordo sullegale di cui sono particolarmente orgoglioso, era una proposta nostra e soprattutto è stata accolta la soglia minima ...

Salario minimo, proposta unica da opposizione: "Soglia a 9 euro l'ora" Adnkronos

Italia Viva dice no al testo sul quale sono d'accordo tutti. E Forza Italia: "Nel Terzo polo è fratelli-coltelli" ..."Questa battaglia - è questa la novità - non la combatteremo più da soli: dopo aver raggiunto un accordo con le altre forze di opposizione, nei prossimi ...