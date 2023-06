Salario minimo | c' è una proposta in Italia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Soglia minima legale a 9 euro l'ora, sia per i dipendenti che per figure autonome. A firmare lai partiti di opposizione, salvoviva

non inferiore a 9 euro all'oraRoma, 30 giu. Da anni il Movimento 5 stelle si batte per introdurre, anche in Italia, illegale. Una misura di dignita', uno strumento per combattere sfruttamento e precarieta' chiesto a gran voce anche dalle 20mila persone scese in piazza con noi a Roma per dire #...Sarà l'introduzione della prima battaglia comune delle opposizioni. Oggi i leader dei principali partiti di minoranza hanno raggiunto un accordo su una proposta di legge da depositare alla Camera dei Deputati ...

Salario minimo, proposta unica da opposizione: "Soglia a 9 euro l'ora" Adnkronos

Al termine della conferenza al circolo PD del Pigneto a Roma, Elly Schlein ha parlato dei recenti temi dell'agenda politica: dal Mes al salario minimo ...Il Pd, il Movimento 5 Stelle, Più Europa, Avs e Azione insieme per un testo che introduca la soglia minima dello stipendio orario. Si stacca il leader di ...