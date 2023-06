Salario minimo | accordo tra le opposizioni | ecco il testo unitario della proposta di legge

MILANO " Le forze di opposizione trovano un punto di caduta comune sul tema del, partendo da 9 euro come soglia minima. Ad annunciarlo sono stati M5s, Sinistra Italiana, Azione, Pd, Europa Verde e +Europa in una nota. "La necessità di un intervento a garanzia dell'..., le opposizioni hanno raggiunto un accordo sul testo unitario della proposta di legge da presentare in parlamento. È quanto si apprende da una nota congiunta firmata da Giuseppe Conte (...' Se appoggiamo la riforma Nordio per Repubblica siamo 'stampella del Governo' se è il, per il Giornale, flirtiamo con la sinistra. È più semplice di così: portiamo avanti ciò che è scritto nel nostro programma elettorale e riteniamo utile per l'Italia. In continuità ...

Il campo largo del salario minimo: patto dell’ascensore Calenda-Schlein la Repubblica

MILANO – Le forze di opposizione trovano un punto di caduta comune sul tema del salario minimo, partendo da 9 euro come soglia minima. Ad annunciarlo sono stati M5s, Sinistra Italiana, Azione, Pd, ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “La necessità di un intervento a garanzia dell’adeguatezza delle retribuzioni dei lavoratori, in particolare di quelli in condizione di povertà anche per colpa dell’inflazi ...