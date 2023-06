Sacchi | «In Serie A finalmente le idee hanno superato i soldi»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Arrigo, ex allenatore del Milan, ha parlato a Sportmediaset della passata stagione nel campionato diA Arrigo, ex allenatore del Milan, ha parlato a Sportmediaset della passata stagione nel campionato diA. LE PAROLE – «Scudetto assegnato alla squadra che gioca meglio? Sono due anni che succede, il Napoli dopo il Milan:le. In Europa, invece, dobbiamo imparare a essere meno presuntuosi: siamo arrivati in finale, bene, è già molto, ma ora servono piùe gioco. Il City è arrivato col fiato corto, ha vinto tutto l’anno a destra e manca… Noi partiamo già con un complesso di inferiorità, succede quando giochi con 5 difensori contro 3 attaccanti».