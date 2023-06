Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 30 giugno 2023) Questonel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). L’estate dei libri mai letti. Tutto Tolstoj. Tutto Kafka. Quelli che dicono: per leggere mi serve spazio mentale, chemi consigli? Anzi, me lo presti? La magia dei gialli di Agatha Christie nelle case al mare. Pensare solo al cianuro – di Annalena Benini Orwell a Mosca. Così “1984” e la “Fattoria degli animali” riuscirono ad arrivare per vie segrete in Unione sovietica. Un gran saggio lo racconta – di Giulio Meotti Le trame nere dei mercenari. Prima di Prigozhin. Per Machiavelli erano “inutili e pericolosi”, ma gli eserciti privati hanno una storia di brutale efficacia – di Siegmund Ginzberg L’isola delle mamme. A Ragusa è boom di ...