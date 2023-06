Russia | il cardinale Zuppi incontra Kirill | cosa si sono detti

(Di venerdì 30 giugno 2023) A Mosca l'inviato di pace del Vaticano hato il Patriarca ortodosso russoper discutere della situazione in Ucraina. Ilitaliano Matteoha detto al leader della chiesa russa che "c'era più dialogo durante la guerra fredda di quanto non ce ne sia adesso". "Le chiese posprevenire congiuntamente lo sviluppo negativo degli eventi politici e servire la causa della pace e della giustizia", ??ha detto il patriarcadurante l'incontro.

...del Vaticano Il lavoro comune delle Chiese "per servire la causa della pace e della giustizia" è stato al centro del colloquio tra il patriarca di Mosca e di tutta laKirilll e il...... ora dice che "il conflitto in corso frae Ucraina finirà grazie ai negoziati e alla ... con la visita a Mosca delMarco Zuppi, inviato del Papa. E' stato ricevuto dal consigliere per ...La missione delZuppi era però principalmente umanitaria, ovvero ottenere delle risposte concrete da Mosca sui bambini ucraini deportati ine sullo scambio di prigionieri. Proprio ...

Missione di pace in Russia, Mosca: Nessun accordo specifico raggiunto col cardinale Zuppi Fanpage.it

Il filo conduttore della missione diplomatica del Cardinal Zuppi a Mosca è sicuramente la prudenza. È una diplomazia fatta di piccoli passi: frutto sia della strategia vaticana sia dell’enorme diffico ...Il Cremlino è impegnato in un giro di vite sui simpatizzanti della Wagner dopo il fallito golpe della milizia la scorsa settimana e annuncia che non combatterà più in Ucraina. Secondo la Bbc, però, il ...