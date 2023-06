Russia | i nuovi documenti | «Surovikin membro vip segreto del gruppo Wagner con 30 alti dirigenti e 007 russi»

... l'indiscutibile sostegno degli Stati uniti a Israele, che Trump ha portato alivelli di ... In effetti, uno dei maggiori scandali del "Russiagate" aveva poco a che fare con la: riguardava l'...... e a raccontarci di nuove imprese, di, o ' vecchi' protagonisti. Si respira da sempre aria di ... 7 del ranking Stati Uniti contro. Un match eterno, che si è giocato sui campi da tennis, ......in risposta alle sfide geopolitiche derivanti dall'invasione dell'Ucraina da parte della, ... aggiungendo che l'esecutivo dell'UE 'cercheràpartenariati globali con Paesi terzi'. Secondo la ...

Russia, i nuovi documenti: «Surovikin membro vip segreto del ... Open

Il generale Sergei Surovikin, ex comandante in capo delle forze russe in Ucraina, era "un importante membro segreto" del gruppo ...La guerra in Ucraina è giunta al suo 492esimo giorno. Ecco tutti i principali aggiornamenti in diretta di venerdì 30 giugno 2023 ...