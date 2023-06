Rubano abiti per 10mila euro da D&G a Milano | si fingono clienti e poi scappano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Furto danel negozio Dolce e Gabbana in centro a. Alle 19.30 di ieri 4 persone sono entrate nello store in corso Venezia fingendosiinteressati all’acquisto e dopo aver distratto il commesso con una serie di domande, sono entrati altri 4 complici che hanno portato via 6 pantaloni, 6 magliette, 3 camicie e 2 felpe. Il gruppo è riuscito a scappare prima dell’arrivo della...

Quattro hanno distratto il commesso. Altri quattro hanno portato via il bottino. Maxi furto giovedì sera nel negozio di Dolce e Gabbana in corso Venezia a Milano. Il colpo è scattato verso le 19.30, ...Scoperti grazie alle telecamere. Uno di loro aveva commesso dodici reati fra furto, rapina e lesioni ed ora è in carcere ...