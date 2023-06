Ruba oggetti sacri in chiesa | poi si pente e li restituisce

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa comunità di Pantanari di Cervinara, sotto shock per il furto diall’interno delladi Maria Santissima di Montevergine. Il malvivente ha portato via un prezioso calice ed altriutilizzati durante le funzioni religiose. Ovviamente il gesto aveva indignato la piccola comunità ed i commenti di condanna si erano susseguite per strada, sui social ed anche la stampa locale se ne era occupata. Nelle ore successive al furto, gliti sono stati fatti ritrovare su un banco dellada chi li avevati. Un gesto anche rischioso, perché avrebbe potuto smascherare il ladrolego. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

