Rottamazione quater | istanze entro oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione

(Di venerdì 30 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Battute finali per la presentazionedomande di “cartelle. La scadenza è fissata dalla legge al prossimo 30 giugno, termineil quale è ancora possibile aderire alla Definizione agevolata. Le richieste possono essere trasmesse esclusivamente in via telematica sul sito www..gov.it. L’adesione alla “” dei debiti affidati alladal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, ...

... la norma che disciplina ladelle cartelle, dispone che una volta presentata la domanda disono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti ...") della cartella di pagamento, oggetto di una controversia, determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse. Il caso su cui si sono ...L'adesione alla "" dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente di versare solo l'importo del debito residuo senza corrispondere le ...

Rottamazione-quarter, per la presentazione delle domande c'è tempo fino al 30 giugno Ipsoa

Cartelle esattoriali: azzerati i debiti dell’ex Equitalia con Stralcio delle cartelle e Rottamazione quater 2023 30 Mag Rottamazione quater, come funziona l’addebito diretto delle rate sul c/c e come ...A soli due giorni dalla scadenza del termine per presentare domanda di rottamazione delle cartelle, in redazione di Investire Oggi, è arrivato un interessante quesito. Sono ancora indeciso se presenta ...