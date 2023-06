(Di venerdì 30 giugno 2023) Indagini ancora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente Infortunio mortale sul lavoro a, in provincia di Reggio Calabria. Unndo in un. Sul posto sono intervenuti i carabinieri diche stanno indagando sul caso e ricostruendo la dinamica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Rosarno, precipita in cantiere edile: morto un operaio Adnkronos

Cade da un ponteggio, morto un operaio edile. È accaduto a Rosarno, vittima è un trentottenne ROSARNO, 30 GIU - Stava lavorando su un ponteggio quando, per cause in corso di accertamento, è precipitat ...Stava lavorando su un ponteggio quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato a terra ed morto sul colpo. E' accaduto in un cantiere edile a Rosarno,in provincia di Reggio Calabria. La vit ...