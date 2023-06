Rosarno | precipita in cantiere edile | morto un operaio

(Di venerdì 30 giugno 2023) (Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro a, in provincia di Reggio Calabria. Unndo in un. Sul posto sono intervenuti i carabinieri diche stanno indagando sul caso e ricostruendo la dinamica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

La segretaria generale Feneal Uil Calabria Senese chiede alle "forze dell'ordine e magistratura di accertare ogni eventuale responsabilità"