Romina Power | perché è finita con Albano | “Lo tradii con Lorenzo Crespi | scoppiò una bomba”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 giugno 2023)ha dovuto affrontare una lunga serie di problemi ma anche dolori, in un certo qual modo il declino del loro matrimonio è cominciato con la scomparsa della figlia Ylenia e il culmine è arrivato dopo il tradimento di. Difficile dire adesso che la fine del matrimonio trafosse comunque in un certo qual modo prevista, ma ecco che oggi i riflettori sono puntati sull’uomo che per certi versi ha segnato l’atto finale di una crisi per la coppia di cantanti cominciata in sordina e maturata negli anni. Quando, poi, i due sono tornati ad esibirsi insieme qualche anno fa, il pubblico italiano ha mostrato grande gioia nei confronti di un duo artistico unico nel panorama discografico italiano. L’amore tra i due, va detto, non è mai rifiorito. Una ...